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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва)

Ростов - Шинник

18.05.2012, Пятница, 18:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Россия-2" 17:55 (прямая) Россия. Матчи за место в РПЛ , первый матч Ростов - Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
30 сентября, суббота 00:00 Шинник 1:6 Ростов
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 17:00 Шинник 2:1 Ростов
2 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Ростов 2:2 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 Шинник 1:0 Ростов
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Шинник 4:1 Ростов
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Шинник
11 тур
8 мая, среда 00:00 Шинник 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
20 тур
14 августа, суббота 00:00 Ростов 0:0 Шинник
6 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Шинник 0:3 Ростов
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 Ростов 3:2 Шинник
3 тур
11 апреля, суббота 00:00 Шинник 0:0 Ростов
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Ростов 1:2 Шинник
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Шинник 1:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Шинник 2:3 Ростов
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Ростов 2:0 Шинник
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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