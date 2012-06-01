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Судьи
Главный судья:
Никола Ханни

Россия - Италия

01.06.2012, Пятница, 22:45 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Трансляция: "Спорт 1" 22:40 (прямая) "Россия-1" 22:40 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Россия - Италия
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