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Судьи
Главный судья:
Мауро Бергонци (Генуя)

Россия - Литва

29.05.2012, Вторник, 21:45 мск Трансляция: "Спорт 1" 21:40 (прямая) "Россия-1" 21:40 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Россия - Литва
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
4 июня, среда 21:00 Россия 4:1 Литва
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