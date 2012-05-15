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Фортуна - Герта

15.05.2012, Вторник, 22:30 мск Дюссельдорф, стадион ЭСПРИТ Арена Германия. Бундеслига, Финал , ответный матч Фортуна - Герта
Первый матч: 2 - 1
Германия. Бундеслига (2011/2012)
Финал
первый матч		 10 мая, четверг 22:30 Герта 1:2 Фортуна
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