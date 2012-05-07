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Вест Хэм - Кардифф

07.05.2012, Понедельник, 19:30 мск Лондон, стадион Аптон Парк Англия. Чемпионшип, Плей-офф, 1/2 финала , ответный матч Вест Хэм - Кардифф
Первый матч: 2 - 0
Англия. Чемпионшип, Плей-офф (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, четверг 22:45 Кардифф 0:2 Вест Хэм
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
34 тур
4 марта, воскресенье 16:45 Кардифф 0:2 Вест Хэм
1 тур
7 августа, воскресенье 16:00 Вест Хэм 0:1 Кардифф
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