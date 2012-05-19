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Судьи
Главный судья:
Педру Проэнса (Лиссабон)

Бавария - Челси

19.05.2012, Суббота, 22:45 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 21:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, Финал Бавария - Челси
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 4 1 1 11:6 +5 13
2. Наполи 6 3 2 1 10:6 +4 11
3. Манчестер Сити 6 3 1 2 9:6 +3 10
4. Вильярреал 6 0 0 6 2:14 -12 0
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