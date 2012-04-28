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Судьи
Главный судья:
Эрве Пиччирилло (Мартик)

Лион - Кевийи

28.04.2012, Суббота, 22:45 мск Париж, стадион Стад де Франс Франция. Кубок, Финал Лион - Кевийи
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