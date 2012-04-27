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Судьи
Главный судья:
Виталий Годулян (Одесса)

Волынь - Шахтер

27.04.2012, Пятница, 20:00 мск Луцк, стадион Авангард Украина. Датагруп Кубок, 1/2 финала Волынь - Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
23 марта, пятница 21:00 Волынь 1:2 Шахтер
9 тур
9 сентября, пятница 20:00 Шахтер 5:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 4:0 Волынь
7 тур
21 августа, суббота 20:00 Волынь 0:1 Шахтер
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