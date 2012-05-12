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Инвернесс - Хиберниан

12.05.2012, Суббота, 18:00 мск Туллоч, стадион Туллоч Каледониан Шотландия. Премьер-Лига, 38 тур Инвернесс - Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Инвернесс 2:3 Хиберниан
21 тур
28 декабря, среда 23:30 Хиберниан 1:1 Инвернесс
2 тур
30 июля, суббота 18:00 Инвернесс 0:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
11 мая, среда 22:45 Инвернесс 2:0 Хиберниан
28 тур
26 февраля, суббота 18:00 Хиберниан 2:0 Инвернесс
14 тур
20 ноября, суббота 18:00 Инвернесс 4:2 Хиберниан
4 тур
11 сентября, суббота 18:00 Хиберниан 1:1 Инвернесс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Килмарнок 38 11 13 14 44:61 -17 46
2. Абердин 38 10 13 15 37:43 -6 43
3. Сент-Миррен 38 9 16 13 38:51 -13 43
4. Инвернесс 38 10 9 19 42:60 -18 39
5. Хиберниан 38 8 9 21 40:67 -27 33
6. 38 5 10 23 40:82 -42 25
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