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Судьи
Главный судья:
Максим Лаюшкин (Москва)

Динамо - Волга

11.04.2012, Среда, 20:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "Россия 2" 19:55 (прямая) Россия. Кубок, 1/2 финала Динамо - Волга
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 18:45 Динамо 2:0 Волга
3 тур
2 апреля, суббота 16:15 Волга 3:0 Динамо
Россия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
22 сентября, среда 19:30 Динамо 4:1 Волга
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