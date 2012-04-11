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Кевийи - Ренн

11.04.2012, Среда, 22:45 мск Руан, стадион Робер Диошон Франция. Кубок, 1/2 финала Кевийи - Ренн
Франция. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
9 февраля, вторник 22:00 Кевийи 1:0 Ренн
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