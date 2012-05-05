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Серкль Брюгге - Мехелен

05.05.2012, Суббота, 22:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Плей-офф, 6 тур Серкль Брюгге - Мехелен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа C
Плей-офф, 1 тур
31 марта, суббота 22:00 Мехелен 0:3 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 23:00 Серкль Брюгге 1:0 Мехелен
10 тур
15 октября, суббота 22:00 Мехелен 1:2 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II A, 4 тур
23 апреля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 3:1 Мехелен
Плей-офф II A, 3 тур
16 апреля, суббота 22:00 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге
25 тур
5 февраля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:1 Мехелен
8 тур
22 сентября, среда 22:30 Мехелен 2:2 Серкль Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф II - A, 4 тур
14 апреля, среда 22:30 Серкль Брюгге 2:1 Мехелен
Плей-офф II - A, 3 тур
10 апреля, суббота 22:00 Мехелен 1:0 Серкль Брюгге
24 тур
30 января, суббота 22:00 Мехелен 1:2 Серкль Брюгге
9 тур
28 сентября, понедельник 22:30 Серкль Брюгге 1:0 Мехелен
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Серкль Брюгге 6 3 2 1 16:10 +6 11
2. Оуд-Хеверли 6 3 1 2 15:14 +1 10
3. Льерс 6 1 4 1 7:7 0 7
4. Мехелен 6 1 1 4 7:14 -7 4
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