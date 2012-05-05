Серкль Брюгге - Мехелен

|Плей-офф, 1 тур
|31 марта, суббота
|22:00
|Мехелен
|0:3
|Серкль Брюгге
|Плей-офф, 1 тур
|31 марта, суббота
|22:00
|Мехелен
|0:3
|Серкль Брюгге
|25 тур
|11 февраля, суббота
|23:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Мехелен
|10 тур
|15 октября, суббота
|22:00
|Мехелен
|1:2
|Серкль Брюгге
|Плей-офф II A, 4 тур
|23 апреля, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|3:1
|Мехелен
|Плей-офф II A, 3 тур
|16 апреля, суббота
|22:00
|Мехелен
|0:0
|Серкль Брюгге
|25 тур
|5 февраля, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|0:1
|Мехелен
|8 тур
|22 сентября, среда
|22:30
|Мехелен
|2:2
|Серкль Брюгге
|Плей-офф II - A, 4 тур
|14 апреля, среда
|22:30
|Серкль Брюгге
|2:1
|Мехелен
|Плей-офф II - A, 3 тур
|10 апреля, суббота
|22:00
|Мехелен
|1:0
|Серкль Брюгге
|24 тур
|30 января, суббота
|22:00
|Мехелен
|1:2
|Серкль Брюгге
|9 тур
|28 сентября, понедельник
|22:30
|Серкль Брюгге
|1:0
|Мехелен
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Серкль Брюгге
|6
|3
|2
|1
|16:10
|+6
|11
|2.
|Оуд-Хеверли
|6
|3
|1
|2
|15:14
|+1
|10
|3.
|Льерс
|6
|1
|4
|1
|7:7
|0
|7
|4.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|7:14
|-7
|4