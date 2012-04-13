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Серкль Брюгге - Льерс

13.04.2012, Пятница, 22:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Плей-офф, 3 тур Серкль Брюгге - Льерс
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
25 января, среда 23:30 Льерс 2:2 Серкль Брюгге
7 тур
17 сентября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:0 Льерс
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II A, 5 тур
30 апреля, суббота 22:00 Льерс 3:0 Серкль Брюгге
Плей-офф II A, 1 тур
2 апреля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:0 Льерс
23 тур
22 января, суббота 22:00 Серкль Брюгге 3:0 Льерс
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Льерс 0:1 Серкль Брюгге
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Серкль Брюгге 6 3 2 1 16:10 +6 11
2. Оуд-Хеверли 6 3 1 2 15:14 +1 10
3. Льерс 6 1 4 1 7:7 0 7
4. Мехелен 6 1 1 4 7:14 -7 4
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