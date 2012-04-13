Серкль Брюгге - Льерс

|22 тур
|25 января, среда
|23:30
|Льерс
|2:2
|Серкль Брюгге
|7 тур
|17 сентября, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|0:0
|Льерс
|22 тур
|25 января, среда
|23:30
|Льерс
|2:2
|Серкль Брюгге
|7 тур
|17 сентября, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|0:0
|Льерс
|Плей-офф II A, 5 тур
|30 апреля, суббота
|22:00
|Льерс
|3:0
|Серкль Брюгге
|Плей-офф II A, 1 тур
|2 апреля, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|0:0
|Льерс
|23 тур
|22 января, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|3:0
|Льерс
|10 тур
|2 октября, суббота
|22:00
|Льерс
|0:1
|Серкль Брюгге
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Серкль Брюгге
|6
|3
|2
|1
|16:10
|+6
|11
|2.
|Оуд-Хеверли
|6
|3
|1
|2
|15:14
|+1
|10
|3.
|Льерс
|6
|1
|4
|1
|7:7
|0
|7
|4.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|7:14
|-7
|4