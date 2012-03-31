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Локерен - Зюлте-Варегем

31.03.2012, Суббота, 22:00 мск Локерен, стадион Дакнамстадион Бельгия. Плей-офф, 1 тур Локерен - Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
16 тур
3 декабря, суббота 23:00 Зюлте-Варегем 1:1 Локерен
1 тур
30 июля, суббота 22:00 Локерен 0:0 Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:00 Локерен 2:1 Зюлте-Варегем
13 тур
30 октября, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:1 Локерен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
16 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Зюлте-Варегем 1:0 Локерен
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Локерен 1:1 Зюлте-Варегем
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монс 6 3 2 1 9:4 +5 11
2. Зюлте-Варегем 6 2 2 2 7:8 -1 8
3. 6 2 1 3 9:11 -2 7
4. Локерен 6 1 3 2 9:11 -2 6
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