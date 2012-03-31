Локерен - Зюлте-Варегем

|16 тур
|3 декабря, суббота
|23:00
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Локерен
|1 тур
|30 июля, суббота
|22:00
|Локерен
|0:0
|Зюлте-Варегем
|16 тур
|3 декабря, суббота
|23:00
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Локерен
|1 тур
|30 июля, суббота
|22:00
|Локерен
|0:0
|Зюлте-Варегем
|28 тур
|5 марта, суббота
|22:00
|Локерен
|2:1
|Зюлте-Варегем
|13 тур
|30 октября, суббота
|22:00
|Зюлте-Варегем
|1:1
|Локерен
|16 тур
|29 ноября, воскресенье
|20:00
|Зюлте-Варегем
|1:0
|Локерен
|1 тур
|1 августа, суббота
|22:00
|Локерен
|1:1
|Зюлте-Варегем
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Монс
|6
|3
|2
|1
|9:4
|+5
|11
|2.
|Зюлте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|7:8
|-1
|8
|3.
|6
|2
|1
|3
|9:11
|-2
|7
|4.
|Локерен
|6
|1
|3
|2
|9:11
|-2
|6