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Вестерло - Сент-Труйден

13.04.2012, Пятница, 22:30 мск Вестерло, стадион Хет Кейпе Бельгия. Плей-офф, 3 тур Вестерло - Сент-Труйден
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа D
Плей-офф, 2 тур
7 апреля, суббота 22:00 Сент-Труйден 3:1 Вестерло
Плей-офф, 1 тур
31 марта, суббота 22:00 Вестерло 3:2 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
25 января, среда 23:30 Сент-Труйден 0:3 Вестерло
7 тур
17 сентября, суббота 22:00 Вестерло 2:0 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
23 тур
22 января, суббота 22:00 Вестерло 3:0 Сент-Труйден
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:2 Вестерло
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
24 тур
3 февраля, среда 22:30 Сент-Труйден 0:1 Вестерло
9 тур
26 сентября, суббота 22:00 Вестерло 2:0 Сент-Труйден
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Вестерло 4 3 0 1 12:7 +5 12
2. Сент-Труйден 4 1 0 3 7:12 -5 3
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