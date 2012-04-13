Вестерло - Сент-Труйден

|Плей-офф, 2 тур
|7 апреля, суббота
|22:00
|Сент-Труйден
|3:1
|Вестерло
|Плей-офф, 1 тур
|31 марта, суббота
|22:00
|Вестерло
|3:2
|Сент-Труйден
|Плей-офф, 2 тур
|7 апреля, суббота
|22:00
|Сент-Труйден
|3:1
|Вестерло
|Плей-офф, 1 тур
|31 марта, суббота
|22:00
|Вестерло
|3:2
|Сент-Труйден
|22 тур
|25 января, среда
|23:30
|Сент-Труйден
|0:3
|Вестерло
|7 тур
|17 сентября, суббота
|22:00
|Вестерло
|2:0
|Сент-Труйден
|23 тур
|22 января, суббота
|22:00
|Вестерло
|3:0
|Сент-Труйден
|10 тур
|2 октября, суббота
|22:00
|Сент-Труйден
|1:2
|Вестерло
|24 тур
|3 февраля, среда
|22:30
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|9 тур
|26 сентября, суббота
|22:00
|Вестерло
|2:0
|Сент-Труйден
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|12:7
|+5
|12
|2.
|Сент-Труйден
|4
|1
|0
|3
|7:12
|-5
|3