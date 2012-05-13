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Гент - Генк

13.05.2012, Воскресенье, 16:30 мск Гент, стадион Жюлес Оттен стадиум Бельгия. Плей-офф, 10 тур Гент - Генк
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 2 тур
7 апреля, суббота 20:00 Генк 2:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
30 тур
21 марта, среда 23:30 Генк 3:1 Гент
15 тур
27 ноября, воскресенье 21:00 Гент 2:0 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 5 тур
23 апреля, суббота 22:00 Генк 3:0 Гент
17 тур
26 ноября, пятница 22:30 Генк 1:2 Гент
2 тур
8 августа, воскресенье 20:00 Гент 0:4 Генк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
18 тур
13 декабря, воскресенье 22:30 Гент 2:1 Генк
3 тур
15 августа, суббота 22:00 Генк 1:1 Гент
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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