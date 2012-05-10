Кортрейк - Андерлехт

|Плей-офф, 1 тур
|1 апреля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:1
|Кортрейк
|21 тур
|21 января, суббота
|21:00
|Кортрейк
|0:1
|Андерлехт
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:0
|Кортрейк
|22 тур
|29 декабря, среда
|20:00
|Кортрейк
|0:2
|Андерлехт
|7 тур
|19 сентября, воскресенье
|23:00
|Андерлехт
|3:0
|Кортрейк
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|16:8
|+8
|52
|2.
|Брюгге
|10
|5
|2
|3
|14:11
|+3
|48
|3.
|Генк
|10
|6
|0
|4
|19:19
|0
|41
|4.
|Гент
|10
|4
|0
|6
|16:16
|0
|40
|5.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|35
|6.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|16:20
|-4
|34
|* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23