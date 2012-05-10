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Кортрейк - Андерлехт

10.05.2012, Четверг, 22:30 мск Кортрейк, стадион Гульден спорен Бельгия. Плей-офф, 9 тур Кортрейк - Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 1 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:1 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
21 тур
21 января, суббота 21:00 Кортрейк 0:1 Андерлехт
6 тур
11 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Кортрейк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
22 тур
29 декабря, среда 20:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
7 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 3:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 9 тур
5 мая, среда 22:30 Кортрейк 1:3 Андерлехт
Плей-офф I, 5 тур
14 апреля, среда 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
16 тур
27 ноября, пятница 22:30 Андерлехт 1:0 Кортрейк
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Кортрейк 0:2 Андерлехт
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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