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Андерлехт - Брюгге

06.05.2012, Воскресенье, 16:30 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Плей-офф, 8 тур Андерлехт - Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 5 тур
22 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 17:30 Андерлехт 3:0 Брюгге
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Брюгге 1:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 2 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Брюгге 3:0 Андерлехт
20 тур
19 декабря, воскресенье 15:00 Брюгге 0:2 Андерлехт
14 тур
7 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 6 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Брюгге 1:2 Андерлехт
Плей-офф I, 3 тур
3 апреля, суббота 22:00 Андерлехт 2:2 Брюгге
19 тур
3 февраля, среда 22:30 Андерлехт 3:2 Брюгге
10 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Брюгге 4:2 Андерлехт
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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