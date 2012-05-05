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Гент - Кортрейк

05.05.2012, Суббота, 20:00 мск Гент, стадион Жюлес Оттен стадиум Бельгия. Плей-офф, 8 тур Гент - Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 5 тур
21 апреля, суббота 22:00 Кортрейк 1:4 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Гент 3:1 Кортрейк
14 тур
19 ноября, суббота 23:00 Кортрейк 0:4 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
26 тур
13 февраля, воскресенье 22:30 Кортрейк 0:1 Гент
11 тур
16 октября, суббота 22:00 Гент 2:0 Кортрейк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 8 тур
1 мая, суббота 22:00 Гент 0:0 Кортрейк
Плей-офф I, 1 тур
28 марта, воскресенье 20:00 Кортрейк 1:2 Гент
22 тур
15 января, пятница 22:30 Гент 2:2 Кортрейк
5 тур
29 августа, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Гент
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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