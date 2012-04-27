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Генк - Андерлехт

27.04.2012, Пятница, 22:30 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Плей-офф, 6 тур Генк - Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 4 тур
14 апреля, суббота 22:00 Андерлехт 1:3 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
24 тур
5 февраля, воскресенье 17:30 Андерлехт 4:2 Генк
9 тур
2 октября, воскресенье 22:30 Генк 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 3 тур
15 апреля, пятница 22:30 Андерлехт 2:0 Генк
28 тур
4 марта, пятница 22:30 Андерлехт 1:1 Генк
13 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Генк 1:2 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
29 тур
14 марта, воскресенье 22:00 Андерлехт 2:0 Генк
14 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Генк 0:2 Андерлехт
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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