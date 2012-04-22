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Генк - Стандард

22.04.2012, Воскресенье, 22:30 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Плей-офф, 5 тур Генк - Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
18 тур
18 декабря, воскресенье 17:30 Стандард 0:0 Генк
7 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Генк 3:0 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 2 тур
10 апреля, воскресенье 22:30 Стандард 2:1 Генк
26 тур
13 февраля, воскресенье 20:00 Стандард 0:2 Генк
11 тур
17 октября, воскресенье 20:00 Генк 4:2 Стандард
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф II - B, 5 тур
18 апреля, воскресенье 22:30 Стандард 1:1 Генк
Плей-офф II - B, 2 тур
4 апреля, воскресенье 22:30 Генк 1:0 Стандард
25 тур
7 февраля, воскресенье 22:30 Генк 1:0 Стандард
10 тур
4 октября, воскресенье 22:30 Стандард 1:0 Генк
Суперкубок Бельгии 2009
Финал,
25 июля, суббота 22:30 Стандард 2:0 Генк
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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