Генк - Стандард

|18 тур
|18 декабря, воскресенье
|17:30
|Стандард
|0:0
|Генк
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Генк
|3:0
|Стандард
|18 тур
|18 декабря, воскресенье
|17:30
|Стандард
|0:0
|Генк
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Генк
|3:0
|Стандард
|Плей-офф I, 2 тур
|10 апреля, воскресенье
|22:30
|Стандард
|2:1
|Генк
|26 тур
|13 февраля, воскресенье
|20:00
|Стандард
|0:2
|Генк
|11 тур
|17 октября, воскресенье
|20:00
|Генк
|4:2
|Стандард
|Плей-офф II - B, 5 тур
|18 апреля, воскресенье
|22:30
|Стандард
|1:1
|Генк
|Плей-офф II - B, 2 тур
|4 апреля, воскресенье
|22:30
|Генк
|1:0
|Стандард
|25 тур
|7 февраля, воскресенье
|22:30
|Генк
|1:0
|Стандард
|10 тур
|4 октября, воскресенье
|22:30
|Стандард
|1:0
|Генк
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|16:8
|+8
|52
|2.
|Брюгге
|10
|5
|2
|3
|14:11
|+3
|48
|3.
|Генк
|10
|6
|0
|4
|19:19
|0
|41
|4.
|Гент
|10
|4
|0
|6
|16:16
|0
|40
|5.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|35
|6.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|16:20
|-4
|34
|* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23