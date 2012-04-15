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Брюгге - Гент

15.04.2012, Воскресенье, 20:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Плей-офф, 4 тур Брюгге - Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 21:00 Гент 1:3 Брюгге
10 тур
16 октября, воскресенье 16:30 Брюгге 2:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
2 апреля, суббота 20:00 Гент 1:1 Брюгге
21 тур
26 декабря, воскресенье 20:00 Гент 0:2 Брюгге
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Брюгге 3:2 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Гент 6:2 Брюгге
Плей-офф I, 4 тур
11 апреля, воскресенье 22:30 Брюгге 1:1 Гент
26 тур
14 февраля, воскресенье 22:30 Гент 1:1 Брюгге
11 тур
18 октября, воскресенье 22:30 Брюгге 1:0 Гент
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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