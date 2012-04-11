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Гент - Андерлехт

11.04.2012, Среда, 22:30 мск Гент, стадион Жюлес Оттен стадиум Бельгия. Плей-офф, 3 тур Гент - Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
24 января, вторник 23:00 Андерлехт 3:1 Гент
7 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Гент 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 4 тур
20 апреля, среда 22:30 Гент 1:1 Андерлехт
30 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:2 Гент
15 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Гент 1:2 Андерлехт
Суперкубок Бельгии 2010
Финал,
23 июля, пятница 23:45 Андерлехт 1:0 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 7 тур
25 апреля, воскресенье 22:30 Андерлехт 4:2 Гент
Плей-офф I, 2 тур
31 марта, среда 22:30 Гент 1:3 Андерлехт
20 тур
27 декабря, воскресенье 20:00 Гент 2:2 Андерлехт
7 тур
20 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 1:1 Гент
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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