Стандард - Андерлехт

|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:30
|Стандард
|1:2
|Андерлехт
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|5:0
|Стандард
|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:30
|Стандард
|1:2
|Андерлехт
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|5:0
|Стандард
|Плей-офф I, 1 тур
|3 апреля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:3
|Стандард
|23 тур
|23 января, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:0
|Стандард
|10 тур
|2 октября, суббота
|22:00
|Стандард
|5:1
|Андерлехт
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|16:8
|+8
|52
|2.
|Брюгге
|10
|5
|2
|3
|14:11
|+3
|48
|3.
|Генк
|10
|6
|0
|4
|19:19
|0
|41
|4.
|Гент
|10
|4
|0
|6
|16:16
|0
|40
|5.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|35
|6.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|16:20
|-4
|34
|* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23