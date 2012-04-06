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Стандард - Андерлехт

06.04.2012, Пятница, 22:30 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Бельгия. Плей-офф, 2 тур Стандард - Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 17:30 Стандард 1:2 Андерлехт
10 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Стандард
23 тур
23 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Стандард
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Стандард 5:1 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Стандард 0:4 Андерлехт
5 тур
30 августа, воскресенье 22:30 Андерлехт 1:1 Стандард
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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