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Гент - Стандард

31.03.2012, Суббота, 20:00 мск Гент, стадион Жюлес Оттен стадиум Бельгия. Плей-офф, 1 тур Гент - Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
16 тур
4 декабря, воскресенье 21:00 Стандард 0:0 Гент
3 тур
13 августа, суббота 20:00 Гент 3:1 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 3 тур
16 апреля, суббота 20:00 Гент 1:3 Стандард
27 тур
20 февраля, воскресенье 20:00 Гент 4:1 Стандард
12 тур
24 октября, воскресенье 20:00 Стандард 2:1 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
30 тур
21 марта, воскресенье 22:00 Стандард 0:2 Гент
15 тур
21 ноября, суббота 20:00 Гент 2:1 Стандард
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 10 5 3 2 16:8 +8 52
2. Брюгге 10 5 2 3 14:11 +3 48
3. Генк 10 6 0 4 19:19 0 41
4. Гент 10 4 0 6 16:16 0 40
5. Стандард 10 2 3 5 10:17 -7 35
6. Кортрейк 10 3 2 5 16:20 -4 34
* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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