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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
Антон Аверьянов (Москва), Виктор Кулагин (Москва)

Рубин - Ростов

11.04.2012, Среда, 18:00 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "Россия 2" 17:55 (прямая) Россия. Кубок, 1/2 финала Рубин - Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
28 октября, пятница 17:00 Рубин 1:1 Ростов
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Ростов 1:3 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
16 октября, суббота 18:30 Рубин 2:1 Ростов
10 тур
10 мая, понедельник 18:30 Ростов 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 Рубин
12 тур
13 июня, суббота 15:00 Рубин 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
19 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:1 Рубин
7 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Рубин 0:0 Ростов
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 7 марта, среда 13:30 Рубин 0:1 Ростов
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 15:00 Ростов 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Ростов 2:1 Рубин
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Рубин 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
27 августа, суббота 18:00 Ростов 0:1 Рубин
6 тур
23 апреля, суббота 16:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Ростов 1:0 Рубин
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Рубин
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Рубин 5:0 Ростов
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