Рубин - Ростов

|29 тур
|28 октября, пятница
|17:00
|Рубин
|1:1
|Ростов
|14 тур
|18 июня, суббота
|21:00
|Ростов
|1:3
|Рубин
|26 тур
|25 октября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:2
|Рубин
|12 тур
|13 июня, суббота
|15:00
|Рубин
|0:2
|Ростов
|21 тур
|19 августа, воскресенье
|20:30
|Ростов
|1:1
|Рубин
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Рубин
|0:0
|Ростов
|1/8 финала
ответный матч
|7 марта, среда
|13:30
|Рубин
|0:1
|Ростов
|1/8 финала
ответный матч
|4 марта, воскресенье
|15:00
|Ростов
|3:1
|Рубин
|16 тур
|20 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:1
|Рубин
|1 тур
|19 марта, воскресенье
|00:00
|Рубин
|2:1
|Ростов