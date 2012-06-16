Кайсар - Шахтер

|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Кр
|26
|17
|2
|7
|48:15
|+33
|53
|2.
|Иртыш
|26
|15
|6
|5
|45:20
|+25
|51
|3.
|Актобе
|26
|15
|5
|6
|44:22
|+22
|50
|4.
|Тараз
|26
|14
|4
|8
|32:30
|+2
|46
|5.
|Астана
|26
|13
|7
|6
|34:24
|+10
|46
|6.
|Тобол
|26
|13
|6
|7
|42:27
|+15
|45
|7.
|Ордабасы
|26
|10
|9
|7
|29:24
|+5
|39
|8.
|Акжайык
|26
|10
|4
|12
|34:39
|-5
|34
|9.
|Кайсар
|26
|8
|6
|12
|21:33
|-12
|30
|10.
|Кайрат
|26
|7
|8
|11
|23:34
|-11
|29
|11.
|Атырау
|26
|7
|6
|13
|16:32
|-16
|27
|12.
|Жетысу
|26
|6
|5
|15
|27:45
|-18
|23
|13.
|Сункар
|26
|5
|8
|13
|16:31
|-15
|23
|14.
|Окжетпес
|26
|3
|2
|21
|20:55
|-35
|11