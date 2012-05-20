Ювентус - Наполи

|30 тур
|1 апреля, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|3:0
|Наполи
|11 тур
|29 ноября, вторник
|23:45
|Наполи
|3:3
|Ювентус
|30 тур
|1 апреля, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|3:0
|Наполи
|11 тур
|29 ноября, вторник
|23:45
|Наполи
|3:3
|Ювентус
|38 тур
|22 мая, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|2:2
|Наполи
|19 тур
|9 января, воскресенье
|22:45
|Наполи
|3:0
|Ювентус
|30 тур
|25 марта, четверг
|22:45
|Наполи
|3:1
|Ювентус
|11 тур
|31 октября, суббота
|20:00
|Ювентус
|2:3
|Наполи
|26 тур
|28 февраля, суббота
|22:30
|Ювентус
|1:0
|Наполи
|7 тур
|18 октября, суббота
|22:30
|Наполи
|2:1
|Ювентус