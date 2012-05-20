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Судьи
Главный судья:
Кристиан Бриги (Чезена)

Ювентус - Наполи

20.05.2012, Воскресенье, 23:00 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Кубок, Финал Ювентус - Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
11 тур
29 ноября, вторник 23:45 Наполи 3:3 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Ювентус 2:2 Наполи
19 тур
9 января, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
25 марта, четверг 22:45 Наполи 3:1 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:3 Наполи
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
7 тур
18 октября, суббота 22:30 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Ювентус 0:0
(4:3)п		 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
9 тур
27 октября, суббота 22:30 Наполи 3:1 Ювентус
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