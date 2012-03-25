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Астана - Акжайык

25.03.2012, Воскресенье, 13:00 мск Астана, стадион Астана Арена Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур Астана - Акжайык
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Кр 26 17 2 7 48:15 +33 53
2. Иртыш 26 15 6 5 45:20 +25 51
3. Актобе 26 15 5 6 44:22 +22 50
4. Тараз 26 14 4 8 32:30 +2 46
5. Астана 26 13 7 6 34:24 +10 46
6. Тобол 26 13 6 7 42:27 +15 45
7. Ордабасы 26 10 9 7 29:24 +5 39
8. Акжайык 26 10 4 12 34:39 -5 34
9. Кайсар 26 8 6 12 21:33 -12 30
10. Кайрат 26 7 8 11 23:34 -11 29
11. Атырау 26 7 6 13 16:32 -16 27
12. Жетысу 26 6 5 15 27:45 -18 23
13. Сункар 26 5 8 13 16:31 -15 23
14. Окжетпес 26 3 2 21 20:55 -35 11
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