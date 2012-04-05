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Судьи
Главный судья:
Павел Краловец (Чехия)

Валенсия - АЗ Алкмаар

05.04.2012, Четверг, 23:05 мск Валенсия, стадион Месталья Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч Валенсия - АЗ Алкмаар
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/4 финала
первый матч		 29 марта, четверг 23:05 АЗ Алкмаар 2:1 Валенсия
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