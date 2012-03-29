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Судьи
Главный судья:
Педру Проэнса (Лиссабон)

Шальке-04 - Атлетик

29.03.2012, Четверг, 23:05 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/4 финала , первый матч Шальке-04 - Атлетик
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шальке-04 6 4 2 0 13:2 +11 14
2. ФКСБ 6 2 2 2 9:11 -2 8
3. Маккаби Хф 6 2 0 4 10:12 -2 6
4. АЕК 6 1 2 3 4:11 -7 5
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