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Судьи
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Мадрид)

Марсель - Бавария

28.03.2012, Среда, 22:45 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая) Лига Чемпионов, 1/4 финала , первый матч Марсель - Бавария
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 6 3 2 1 7:6 +1 11
2. Марсель 6 3 1 2 7:4 +3 10
3. Олимпиакос 6 3 0 3 8:6 +2 9
4. Боруссия Д 6 1 1 4 6:12 -6 4
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