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Арсенал - Волынь

11.04.2012, Среда, 19:00 мск Киев, стадион имени Банникова Украина. Датагруп Кубок, 1/4 финала Арсенал - Волынь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
14 тур
21 октября, пятница 20:00 Волынь 1:0 Арсенал
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
12 марта, суббота 20:00 Волынь 0:0 Арсенал
6 тур
15 августа, воскресенье 20:00 Арсенал 1:1 Волынь
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