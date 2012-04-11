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Карпаты - Черноморец

11.04.2012, Среда, 21:00 мск Львов, стадион Украина Украина. Датагруп Кубок, 1/4 финала Карпаты - Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
17 тур
19 ноября, суббота 20:30 Черноморец 2:2 Карпаты
2 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Карпаты 1:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
2 апреля, пятница 20:00 Карпаты 1:1 Черноморец
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 1:1 Карпаты
Чемпионат Украины (2008/2009)
18 тур
1 марта, воскресенье 16:00 Карпаты 3:0 Черноморец
3 тур
1 августа, пятница 20:00 Черноморец 3:0 Карпаты
Чемпионат Украины (2007/2008)
29 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Карпаты 2:0 Черноморец
14 тур
26 октября, пятница 19:00 Черноморец 4:0 Карпаты
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