Карпаты - Черноморец

|17 тур
|19 ноября, суббота
|20:30
|Черноморец
|2:2
|Карпаты
|2 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|17 тур
|19 ноября, суббота
|20:30
|Черноморец
|2:2
|Карпаты
|2 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|23 тур
|2 апреля, пятница
|20:00
|Карпаты
|1:1
|Черноморец
|8 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Черноморец
|1:1
|Карпаты
|18 тур
|1 марта, воскресенье
|16:00
|Карпаты
|3:0
|Черноморец
|3 тур
|1 августа, пятница
|20:00
|Черноморец
|3:0
|Карпаты
|29 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Карпаты
|2:0
|Черноморец
|14 тур
|26 октября, пятница
|19:00
|Черноморец
|4:0
|Карпаты