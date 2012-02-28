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Сербия - Армения

28.02.2012, Вторник, 18:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Сербия - Армения
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа A
15 тур
13 октября, суббота 19:00 Армения 0:0 Сербия
5 тур
11 октября, среда 22:15 Сербия 3:0 Армения
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