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Кардифф - Ливерпуль

26.02.2012, Воскресенье, 20:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая) Англия. Кубок Лиги, Финал Кардифф - Ливерпуль
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