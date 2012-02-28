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Босния и Герцеговина - Бразилия

28.02.2012, Вторник, 23:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Босния и Герцеговина - Бразилия
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