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Судьи
Главный судья:
Флориан Майер (Бургдорф)

Манчестер Юнайтед - Атлетик

09.03.2012, Пятница, 00:05 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Манчестер Юнайтед - Атлетик
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