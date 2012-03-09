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АЗ Алкмаар - Удинезе

09.03.2012, Пятница, 00:05 мск Алкмаар, стадион АФАС Штадион Лига Европы, 1/8 финала , первый матч АЗ Алкмаар - Удинезе
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Металлист 6 4 2 0 15:6 +9 14
2. Алкмаар 6 1 5 0 10:7 +3 8
3. Аустрия В 6 2 2 2 10:11 -1 8
4. Мальме 6 0 1 5 4:15 -11 1
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