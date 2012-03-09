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Валенсия - ПСВ

09.03.2012, Пятница, 00:05 мск Валенсия, стадион Месталья Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Валенсия - ПСВ
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