Стандард - Ганновер-96

|Квалификация, 5 тур
|1 декабря, четверг
|00:05
|Стандард
|2:0
|Ганновер-96
|Квалификация, 1 тур
|15 сентября, четверг
|21:00
|Ганновер-96
|0:0
|Стандард
|Квалификация, 5 тур
|1 декабря, четверг
|00:05
|Стандард
|2:0
|Ганновер-96
|Квалификация, 1 тур
|15 сентября, четверг
|21:00
|Ганновер-96
|0:0
|Стандард
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стандард
|6
|4
|2
|0
|9:1
|+8
|14
|2.
|Ганновер-96
|6
|3
|2
|1
|9:7
|+2
|11
|3.
|Копенгаген
|6
|1
|2
|3
|5:9
|-4
|5
|4.
|Ворскла
|6
|0
|2
|4
|4:10
|-6
|2