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Стандард - Ганновер-96

09.03.2012, Пятница, 00:05 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Стандард - Ганновер-96
Лига Европы (2011/2012), группа B
Квалификация, 5 тур
1 декабря, четверг 00:05 Стандард 2:0 Ганновер-96
Квалификация, 1 тур
15 сентября, четверг 21:00 Ганновер-96 0:0 Стандард
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Стандард 6 4 2 0 9:1 +8 14
2. Ганновер-96 6 3 2 1 9:7 +2 11
3. Копенгаген 6 1 2 3 5:9 -4 5
4. Ворскла 6 0 2 4 4:10 -6 2
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