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Ирландия - Чехия

29.02.2012, Среда, 23:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Ирландия - Чехия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа D
14 тур
12 сентября, среда 22:30 Чехия 1:0 Ирландия
5 тур
11 октября, среда 22:30 Ирландия 1:1 Чехия
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