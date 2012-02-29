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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)

Англия - Нидерланды

29.02.2012, Среда, 23:59 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Англия - Нидерланды
Товарищеские матчи. Сборные 2009

12 августа, среда 22:45 Нидерланды 2:2 Англия
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