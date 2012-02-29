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Италия - США

29.02.2012, Среда, 23:45 мск Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Италия - США
Кубок Конфедераций 2009, группа B
1 тур
15 июня, понедельник 22:30 США 1:3 Италия
Чемпионат мира 2006, группа E
2 тур
17 июня, суббота 23:00 Италия 1:1 США
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