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Спартак - Мольде

21.02.2012, Вторник, 20:00 мск Товарищеские матчи Спартак - Мольде
Copa del Sol 2012, группа A
3 тур
4 февраля, суббота 19:00 Спартак 3:0 Мольде
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