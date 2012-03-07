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Тоттенхэм - Стивенидж

07.03.2012, Среда, 23:30 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Англия. Кубок, 1/8 финала , повторный матч Тоттенхэм - Стивенидж
Англия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
19 февраля, воскресенье 18:00 Стивенидж 0:0 Тоттенхэм
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