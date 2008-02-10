Боруссия - Шальке-04

|2 тур
|18 августа, суббота
|17:30
|Шальке-04
|4:1
|Боруссия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|22
|10
|2
|68:21
|+47
|76
|2.
|Вердер
|34
|20
|6
|8
|75:45
|+30
|66
|3.
|Шальке-04
|34
|18
|10
|6
|55:32
|+23
|64
|4.
|Гамбург
|34
|14
|12
|8
|47:26
|+21
|54
|5.
|Вольфсбург
|34
|15
|9
|10
|58:46
|+12
|54
|6.
|Штутгарт
|34
|16
|4
|14
|57:57
|0
|52
|7.
|Байер
|34
|15
|6
|13
|57:40
|+17
|51
|8.
|Ганновер-96
|34
|13
|10
|11
|54:56
|-2
|49
|9.
|Айнтрахт Ф
|34
|12
|10
|12
|43:50
|-7
|46
|10.
|Герта
|34
|12
|8
|14
|39:44
|-5
|44
|11.
|Карлсруэ
|34
|11
|10
|13
|38:53
|-15
|43
|12.
|Бохум
|34
|10
|11
|13
|48:54
|-6
|41
|13.
|Боруссия Д
|34
|10
|10
|14
|50:62
|-12
|40
|14.
|Энерги
|34
|9
|9
|16
|35:56
|-21
|36
|15.
|Арминия
|34
|8
|10
|16
|35:60
|-25
|34
|16.
|Нюрнберг
|34
|7
|10
|17
|35:51
|-16
|31
|17.
|Ганза
|34
|8
|6
|20
|30:52
|-22
|30
|18.
|Дуйсбург
|34
|8
|5
|21
|36:55
|-19
|29