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Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест

07.07.2012, Суббота, 19:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 18 тур Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
7 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Динамо-Брест 3:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
9 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо-Брест 2:2 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 21 5 4 51:16 +35 68
2. Шахтер Сл 30 18 7 5 59:24 +35 61
3. Динамо Мн 30 16 8 6 37:19 +18 56
4. Гомель 30 13 9 8 37:25 +12 48
5. Неман 30 10 12 8 44:34 +10 42
6. Минск 30 11 6 13 36:46 -10 39
7. Белшина 30 7 9 14 26:39 -13 30
8. Динамо-Брест 30 8 5 17 26:38 -12 29
9. Нафтан 30 7 8 15 23:40 -17 29
10. Славия-Мозырь 30 7 6 17 22:58 -36 27
11. Торпедо-БелАЗ 30 5 9 16 17:39 -22 24
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