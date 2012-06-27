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Динамо - Динамо-Брест

27.06.2012, Среда, 20:00 мск Минск, стадион Динамо-Юни Беларусь. Высшая лига, 16 тур Динамо - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Динамо
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
8 тур
7 мая, суббота 18:00 Динамо 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
21 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Динамо 2:2 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, суббота 19:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
23 августа, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 0:1 Динамо
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 21 5 4 51:16 +35 68
2. Шахтер Сл 30 18 7 5 59:24 +35 61
3. Динамо Мн 30 16 8 6 37:19 +18 56
4. Гомель 30 13 9 8 37:25 +12 48
5. Неман 30 10 12 8 44:34 +10 42
6. Минск 30 11 6 13 36:46 -10 39
7. Белшина 30 7 9 14 26:39 -13 30
8. Динамо-Брест 30 8 5 17 26:38 -12 29
9. Нафтан 30 7 8 15 23:40 -17 29
10. Славия-Мозырь 30 7 6 17 22:58 -36 27
11. Торпедо-БелАЗ 30 5 9 16 17:39 -22 24
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