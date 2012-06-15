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БАТЭ - Динамо-Брест

15.06.2012, Пятница, 20:00 мск Борисов, стадион Городской Беларусь. Высшая лига, 14 тур БАТЭ - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Динамо-Брест 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
16 тур
3 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
25 октября, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
22 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
11 тур
19 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
5 тур
2 мая, суббота 00:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 21 5 4 51:16 +35 68
2. Шахтер Сл 30 18 7 5 59:24 +35 61
3. Динамо Мн 30 16 8 6 37:19 +18 56
4. Гомель 30 13 9 8 37:25 +12 48
5. Неман 30 10 12 8 44:34 +10 42
6. Минск 30 11 6 13 36:46 -10 39
7. Белшина 30 7 9 14 26:39 -13 30
8. Динамо-Брест 30 8 5 17 26:38 -12 29
9. Нафтан 30 7 8 15 23:40 -17 29
10. Славия-Мозырь 30 7 6 17 22:58 -36 27
11. Торпедо-БелАЗ 30 5 9 16 17:39 -22 24
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